Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты своих подопечных на Олимпиаде-2022. За последние два дня Россия выиграла золотые медали в мужской и женской эстафете.

«Конечно, я рад и счастлив. Не то, чтобы не ждали такого выступления, но не думали, что оно будет настолько фееричным, — цитирует Metaratings Бородавко. — Каждый спортсмен шел к своим медалям разными путями. Кто-то по более короткому, кто-то – по более сложному. Они все важные. Не могу выделить абсолютно никакую – у меня радость за всех».

Помимо побед в эстафетах, у России есть золото в мужском скиатлоне (Александр Большунов), серебро в мужском и женском скиатлоне (Денис Спицов и Наталья Непряева), серебро в мужской «разделке» (Александр Большунов) бронзу в мужском спринте (Александр Терентьев).