Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с делом Камилы Валиевой. Её 15-летняя подопечная может быть дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы на триметазидин. Валиева участвовала в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022 и помогла России завоевать золото.

«Для меня командная медаль — медаль страны. Наша страна в четырёх видах сильнее, чем остальные страны. И если бы каталась не Камила, а другая наша спортсменка, результат был бы тот же, — приводит «Чемпионат» слова Тутберидзе. — Обидно, что ситуация всплыла на Олимпиаде. Я так понимаю, что для того, чтобы история получила больше резонанса».

В настоящий момент проходит онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой.