Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен может принять участие в чемпионате мира-2022, утверждает RT. Об этом заявил его тренер Рафаэль Арутюнян.

По словам Арутюняна, Чен может захотеть продолжить успешно складывающийся для него сезон.

В сезоне-2021/22 Чен, помимо золота Игр в Пекине, выиграл этап «Гран-при» Skate Canada, стал третьим на Skate America, а также в шестой раз подряд стал чемпионом США. Также на его счету серебро в командном турнире Игр-2022 в составе сборной США.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 пройдёт во французском Монпелье с 21 по 27 марта.