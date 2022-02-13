Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участия в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу против «Специи». Как сообщает Firenze Viola, 30-летний форвард не попал в состав флорентийской команды из-за недомогания.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» пять неполных матчей в серии A, получив одну жёлтую карточку. За год в составе «фиалок» он отыграл всего девять встреч, один раз выйдя в стартовом составе.

«Фиорентина» не рассчитывает на экс-форварда «Зенита». Сообщалось, что клуб намерен отдать его в один из российских клубов — в России пока не закрыто трансферное окно. Также возможен вариант с расторжением контракта.

После 23 матчей «Фиорентина» занимает восьмое место в таблице Серии A с 36 очками.