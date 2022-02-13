Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в жёсткой форме высказалась по поводу дела Камилы Валиевой. По словам прославленной фигуристки, из-за очередного допингового скандала Россию могут лишить права участвовать в следующей Олимпиаде.

«Почему Россию так не любят? У меня тогда другой вопрос — почему Россия допускает так много ошибок? Сколько мы потеряли медалей из-за допинга? Около 40 медалей! — цитирует «РБ-Спорт» Роднину. — Ровно 20 лет назад у нас герой России — Лазутина: нашли допинг, потом Егорова — великая лыжница, но попалась на допинге! Тогда вроде нас любили, не так плохо относились. Просто мы сами совершаем ошибки, которые непозволительны! А самое ужасное — не делаем выводы».

Роднина для решения проблемы призвала соблюдать все законы по борьбе с допингом, которые были установлены в России, и делать выводы из своих ошибок.

Напомним, что Валиева помогла России выиграть золото в командном турнире фигуристов, но 8 февраля стало известно, что её допинг-проба от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. В настоящее время её дело рассматривает выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне.