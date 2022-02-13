Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 60-е очко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. 36-летний форвард отдал голевой пас партнёру по звену Никласу Бэкстрему в матче регулярного чемпионата против «Оттавы».

На счету Овечкина стало 60 (29 + 31) очков в 48 встречах.

В таблице бомбардиров НХЛ Овечкин занимает пятое место, отставая на 5 очков от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».

По ходу сезона Овечкин выходил в лидеры бомбардирской гонки, однако сперва попал в ковид-протокол, а после выздоровления снизил результативность.

В матче «Вашингтон» — «Оттава» идёт третий период, хозяева проигрывают 1:3.