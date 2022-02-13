Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Процесс длился порядка семи часов и завершился примерно в 3:30 по пекинскому времени.

Глава выездной панели CAS Матье Риб в интервью «Чемпионату» сообщил, что сейчас начнётся обсуждение вердикта, которое завершится поздним утром.

«Мы надеемся вынести решение около часу-трёх дня по пекинскому времени», — добавил Риб.

Напомним, что Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Проба была сдана ещё 25 декабря во время чемпионата России, но её результаты стали известны только 8 февраля. РУСАДА автоматически отстранило Валиеву, но её сторона обжаловала данное решение, и оно в тот же день было отменено. Тем не менее, Международный Олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию в CAS.

Валиевой грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, и это может повлиять на результаты России в командном турнире на Олимпиаде. Если Валиева будет признана виновной, Россия может лишиться золота в соревнованиях.