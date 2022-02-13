Мужская сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу Камилы Валиевой. Александр Овечкин набрал 60-е очко в НХЛ. Сборная России по хоккею узнала потенциальных соперников по четвертьфиналу Олимпиады. Эдуард Латыпов взял бронзу Игр в биатлоне, Константин Ивлев – серебро в шорт-треке, а Ангелина Голикова – бронзу в коньках. Станислав Черчесов с «Ференцварошем» вышел в лидеры чемпионата Венгрии. Самые интересные новости спорта 13 февраля – в дайджесте NVsport.
Трусова прыгнула пять квадов во время прогона ПП на Олимпиаде
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила прогон произвольной программы на очередной тренировке на Олимпиаде в Пекине. Во время него она сделала пять четверных прыжков.
Тарасенко забил в победном матче «Сент-Луиса» с «Чикаго»
«Сент-Луис Блюз» крупно обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В игре отличился российский форвард победителей Владимир Тарасенко.
Российские керлингисты обыграли Италию на Олимпиаде в Пекине
Мужская сборная России по керлингу провела очередной матч в круговом раунде на Олимпиад-2022 в Пекине. Спортсмены обыграли соперников из Италии со счетом 10:7.
Швейцарец Одерматт стал олимпийским чемпионом в лыжном гигантском слаломе
Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал золото по итогам спусков в дисциплине гигантский слалом на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Российские лыжники выиграли олимпийское золото на Играх-2022 в Пекине
Российская команда финишировала первой в мужской эстафетной гонке 4 по 10 километров на Играх-2022 в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Норвежка Ройселанн стала первой в пасьюте. Теперь она трехкратная чемпионка ОИ
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн стала трехкратной чемпионкой Олимпийских Игр после победы в гонке преследования в Пекине-2022.
Латыпов выиграл бронзу гонки преследования на Олимпиаде в Пекине
Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим на финише гонки преследования на Олимпийских Играх-2022 в Пекине.
Ивлев завоевал серебро на 500 м в шорт-треке на Олимпиаде-2022
Российский шорт-трекист Константин Ивлев занял второе место по итогам главного финала на 500 метров на Олимпиаде-2022. Спортсмен выиграл первую медаль соревнований на дебютных Играх.
Голландки выиграли эстафету в шорт-треке с олимпийским рекордом
Сборная Нидерландов стала победительницей Олимпиады-2022 в эстафете на 3000 м. Голландки в финале установили олимпийский рекорд — 4.03,409.
СКА обыграл «Сочи» в товарищеском матче
СКА без участников Олимпийских игр-2022 провёл товарищеский матч с «Сочи». Петербургская команда одержала волевую победу со счётом 2:1.
Конькобежка Голикова выиграла бронзу Олимпиады на 500 м
Российская конькобежка Ангелина Голикова взяла бронзовую медаль Олимпиады-2022 в конькобежном спорте.
Определились возможные соперники сборной России по хоккею в 1/4 финала Олимпиады
По итогам группового турнира мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 была сформирована сетка первых двух этапов плей-офф.
«Ференцварош» Черчесова вернулся в лидеры чемпионата Венгрии
«Ференцварош» вернулся на первое место в чемпионате Венгрии по футболу по итогам 13 февраля. Подопечные экс-наставника сборной России Станислава Черчесова одержали выездную победу над «Халаэгерсегом» — 3:1.
Нэйтан Чен может поехать на чемпионат мира-2022
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен может принять участие в чемпионате мира-2022.
«Вашингтон» проиграл «Оттаве», Овечкин набрал 60-е очко в НХЛ
«Вашингтон» уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 1:4. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи.
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