Сборная России по лыжным гонкам после эстафетной победы. Фото: Telegram-канал ОКР

Сборная России по лыжным гонкам после эстафетной победы. Фото: Telegram-канал ОКР

Мужская сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу Камилы Валиевой. Александр Овечкин набрал 60-е очко в НХЛ. Сборная России по хоккею узнала потенциальных соперников по четвертьфиналу Олимпиады. Эдуард Латыпов взял бронзу Игр в биатлоне, Константин Ивлев – серебро в шорт-треке, а Ангелина Голикова – бронзу в коньках. Станислав Черчесов с «Ференцварошем» вышел в лидеры чемпионата Венгрии. Самые интересные новости спорта 13 февраля – в дайджесте NVsport.

Трусова прыгнула пять квадов во время прогона ПП на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила прогон произвольной программы на очередной тренировке на Олимпиаде в Пекине. Во время него она сделала пять четверных прыжков.

Тарасенко забил в победном матче «Сент-Луиса» с «Чикаго»

«Сент-Луис Блюз» крупно обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В игре отличился российский форвард победителей Владимир Тарасенко.

Российские керлингисты обыграли Италию на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по керлингу провела очередной матч в круговом раунде на Олимпиад-2022 в Пекине. Спортсмены обыграли соперников из Италии со счетом 10:7.

Швейцарец Одерматт стал олимпийским чемпионом в лыжном гигантском слаломе

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал золото по итогам спусков в дисциплине гигантский слалом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Российские лыжники выиграли олимпийское золото на Играх-2022 в Пекине

Российская команда финишировала первой в мужской эстафетной гонке 4 по 10 километров на Играх-2022 в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Норвежка Ройселанн стала первой в пасьюте. Теперь она трехкратная чемпионка ОИ

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн стала трехкратной чемпионкой Олимпийских Игр после победы в гонке преследования в Пекине-2022.

Латыпов выиграл бронзу гонки преследования на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим на финише гонки преследования на Олимпийских Играх-2022 в Пекине.

Ивлев завоевал серебро на 500 м в шорт-треке на Олимпиаде-2022

Российский шорт-трекист Константин Ивлев занял второе место по итогам главного финала на 500 метров на Олимпиаде-2022. Спортсмен выиграл первую медаль соревнований на дебютных Играх.

Голландки выиграли эстафету в шорт-треке с олимпийским рекордом

Сборная Нидерландов стала победительницей Олимпиады-2022 в эстафете на 3000 м. Голландки в финале установили олимпийский рекорд — 4.03,409.

СКА обыграл «Сочи» в товарищеском матче

СКА без участников Олимпийских игр-2022 провёл товарищеский матч с «Сочи». Петербургская команда одержала волевую победу со счётом 2:1.

Конькобежка Голикова выиграла бронзу Олимпиады на 500 м

Российская конькобежка Ангелина Голикова взяла бронзовую медаль Олимпиады-2022 в конькобежном спорте.

Определились возможные соперники сборной России по хоккею в 1/4 финала Олимпиады

По итогам группового турнира мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 была сформирована сетка первых двух этапов плей-офф.

«Ференцварош» Черчесова вернулся в лидеры чемпионата Венгрии

«Ференцварош» вернулся на первое место в чемпионате Венгрии по футболу по итогам 13 февраля. Подопечные экс-наставника сборной России Станислава Черчесова одержали выездную победу над «Халаэгерсегом» — 3:1.

Нэйтан Чен может поехать на чемпионат мира-2022

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен может принять участие в чемпионате мира-2022.

«Вашингтон» проиграл «Оттаве», Овечкин набрал 60-е очко в НХЛ

«Вашингтон» уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 1:4. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи.