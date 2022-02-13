Глава Выездной панели Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Матье Риб сообщил, когда будет вынесено решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Менее часа назад CAS завершил слушания по данному делу, длившиеся порядка семи часов.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Риба, решение будет вынесено примерно в 13-15 часов по пекинскому времени, то есть в 8-10 утра по Москве.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Проба была сдана ещё 25 декабря во время чемпионата России, но её результаты стали известны только 8 февраля. РУСАДА автоматически отстранило Валиеву, но её сторона обжаловала данное решение, и оно в тот же день было отменено. Тем не менее, Международный Олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию в CAS.

Валиевой грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, и это может повлиять на результаты России в командном турнире на Олимпиаде. Если Валиева будет признана виновной, Россия может лишиться золота в соревнованиях.