«Вашингтон» уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 1:4. Счёт в меньшинстве на шестой минуте открыл Алекс Форментон. Голевой пас ему отдал россиянин Никита Зайцев.

На 16-й минуте Адам Годетт увеличил преимущество «Сенаторз».

На первой минуте второго периода Никлас Бэкстрём реализовал большинство. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи. Овечкин набрал 60-е очко в нынешнем сезоне (29 шайб + 31 передача) и занимает пятое место в гонке бомбардиров, на 5 очков отставая от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».

Ещё до второго перерыва на 39-й минуте Брэйди Ткачук вернул преимущество «Оттавы» в две шайбы, а Коннор Браун на 51-й установил окончательный счёт встречи.

После 50 матчей «Вашингтон» идёт седьмым в Восточной конференции с 61 очком. «Оттава» занимает 13-е место после 45 встреч, имея в активе 38 очков.