Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о своей подопечной Камиле Валиевой. Сейчас Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассматривает дело о положительной допинг-пробе фигуристки.

«Для меня она несет красоту в нашу жизнь, потому что в ее исполнении это не спорт, а искусство. Но, я еще раз говорю, я надеюсь, что так же грамотно, как это было все спланировано, так же грамотно мы это сможем все расследовать и вынести справедливый вердикт», — приводит сайт Первого канала слова Этери Тутберидзе.

Напомним, что Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Проба была сдана ещё 25 декабря во время чемпионата России, но её результаты стали известны только 8 февраля. РУСАДА автоматически отстранило Валиеву, но её сторона обжаловала данное решение, и оно в тот же день было отменено. Тем не менее, Международный Олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию в CAS.

Валиевой грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, и это может повлиять на результаты России в командном турнире на Олимпиаде. Если Валиева будет признана виновной, Россия может лишиться золота в соревнованиях.