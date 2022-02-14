Комиссия спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала открытое письмо в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

«На протяжении ряда лет мы вместе с Камилой в сборной команде, мы хорошо знаем спортсменку и уверены в честности Камилы Валиевой», — говорится в открытом письме, которое подписал председатель комиссии спортсменов Джонатан Гурейро.

Валиеву отмечают как талантливую фигуристку, которая добивается медалей высшей пробы из-за уникального сочетания таланта, трудоспособности и преданности своему делу.

В письме говорится, что все спортсмены ФФККР придерживаются принципов честной борьбы и нулевой терпимости к допингу, а спортсмены сборной постоянно проходят тестирование на допинг.

«На Олимпиаде в Пекине, к большому сожалению, Камила попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах. Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела», — говорится в письме. Валиевой желают терпения в этой сложной ситуации.