Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, почему в эстафетную команду на Олимпиаде был поставлен Сергей Устюгов, а не Артем Мальцев.

В интервью «Матч ТВ» Вяльбе отметила, что Устюгов заслужил своё место в команде, гонку он провёл шикарно.

«Я, конечно, извиняюсь перед Артёмом Мальцевым, он большой молодец. Но мы все прекрасно понимаем, что у Сереги – все, у него больше никаких шансов нет», — отметила Вяльбе, добавив, что у неё непростые отношения с Устюговым, однако все знают, что на прошлую Олимпиаду лыжник вообще не был приглашён.

«Мы изначально не совсем правильно им распоряжались – мы его пытались только в спринт засунуть, и в Сочи-2014 мы совершили реальную ошибку, что запихивали его в эти шоры», — подчеркнула глава ФЛГР, отметив, что справедливость должна была восторжествовать.

Напомним, сборная России выиграла золото в мужской лыжной эстафете, Сергей Устюгов бежал заключительный этап.