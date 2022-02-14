Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, высказались о своём выступлении в произвольном танце на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Дэвис/Смолкина цитирует Sport24.

По словам Смолкина, они показали то, на что были готовы к этому моменту и довольны своими обеими программами, однако знают, в чем ещё улучшаться.

«Эта Олимпиада получилась довольно закрытой. Есть понимание, что целить на чемпионат мира. Есть ещё Кубок Первого канала. Посмотрим, будет ли он проведён», — сказал Смолкин, отметив, что их тренер Игорь Шпильбанд разошёлся на похвалу после выступления.

«Мы стараемся прибавлять от старта к старту. Каждый раз делаем так, чтобы было лучше», — рассказала Дэвис.