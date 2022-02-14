Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Канады в рамках группового турнира на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Игра на стадионе «Акватикс Центр» завершилась со счетом 11:5 в пользу сборной Канады. Это уже пятое подряд поражение для российской команды в олимпийском турнире.

Сборную России на Олимпиаде представляют скип Алина Ковалева, а также керлингистки Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Побед на текущей Олимпиаде Россия еще не одерживала, пока команда располагается на последнем месте с нулем очков.

В понедельник, 14 февраля, сборная России проведет еще одну встречу — против команды Дании. Начало матча назначено на 15:05 по московскому времени.