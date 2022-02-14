Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал ситуацию с вынесением решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слова Адамса цитирует Sport24.

«Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной», — отметил Адамс, добавив, что в дело нужно внести ясность, так что нужно подождать завершения процесса.

Адамс напомнил, что Валиевой всего 15 лет, а также подчеркнул, что чистые спортсмены должны продолжать верить в систему, которая работает медленно, как и юриспруденция.

«Награждение? Другие команды также ждут церемонии, не только Валиева. Мы все ждем окончания процесса», – сказал Адамс на брифинге.