Французские фигуристы, четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон выиграли золото Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду.

Пара из Франции выиграла и ритм-танец, и произвольный танец, набрав в сумме за два проката 226,98 балла.

С серебром соревнования завершили российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, их результат — 220,51 балла, и в ритм-танце и в произвольном танце они стали вторыми.

Бронзовую медаль завоевали представители США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, они набрали 218,02 балла, из которых более 130 в произвольном танце.

На шестом месте расположилась вторая российская пара Александра Степанова/Иван Букин, они допустили ошибку в произвольном танце и набрали 205,07 балла. На 14-м месте оказались Диана Дэвис/Глеб Смолкин, их результат — 179,82 балла.