Американская бобслеистка Кайли Хамфрис выиграла соревнования в монобобе на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Соревнования в монобобе у женщин проводились впервые в истории Олимпийских игр. Результат Хамфрис — 4 минуты 19,27 секунды. Для нее это уже третья победа на Олимпиаде, ранее она дважды побеждала в соревнованиях двоек — в 2010 и 2014 годах.

Серебряная медаль в этой дисциплине — также у американской спортсменки Эланы Майерс-Тейлор, она отстала от Хамфрис на 1,54 секунды. Канадская бобслеистка Кристин де Брюин стала бронзовым призёром соревнований, она проиграла лидеру 1,76 секунды.

Единственной представительницей России в этом виде программы была Надежда Сергеева, она смогла занять итоговое 10-е место.