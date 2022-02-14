Российские фигуристы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались о своем выступлении на Зимней Олимпиаде в Пекине. Они заняли 6-е место.

Слова фигуристов цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Фигурное катание».

По словам Букина, в произвольном танце было выступать сложнее, чем в ритм-танце. «Программа нам очень нравится, это довольно известная и сильная история. Она сложнее предыдущей, мы над ней очень много работали. Будем продолжать улучшаться», — отметил Букин, добавив, что очень рад тому, что их пара попала на Олимпиаду.

По словам Степановой, самое запоминающееся в Играх — это Олимпийская деревня, где можно встретить людей разных видов спорта и из разных стран.

«Это наша не последняя Олимпиада», — добавила Степанова, чьи слова приводит журналист Sport24 Константин Лесик в своем телеграм-канале.