Американский клуб «Лос-Анджелес Рэмс» стал победителем Супербоула-2022, финального матча сезона НФЛ.

Игра состоялась в ночь с 13 на 14 февраля в американском Инглвуде на арене «Соу-Фай Стэдиум», «Лос-Анджелесу» удалось обыграть «Цинциннати Бэнгалс», счет в игре 23:20 (3:7, 7:6, 10:3, 0:7).

Для «Лос Анджелеса» эта победа — вторая в истории клуба, ранее команда выигрывала Супербоул в 1999-м. Для «Цинциннати» это поражение стало уже третьим в финале Супербоула.

Самым ценным игроком Супербоула-2022 был выбран принимающий «Лос-Анджелеса» Купер Капп.

Впервые за два года на Супербоул было допущено максимально возможное количество болельщиков. В решающем матча предыдущего сезона были введены ограничения посещаемости из-за пандемии коронавируса.