Российские фигуристы, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов высказались о своем выступлении на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Слова фигуристов цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Фигурное катание».

«Я был в полном шоке от того, как мы проехали произвольный танец сегодня. Я был очень голодный, злой, собранный и спокойный одновременно», — заявил Кацалапов, отметив, что для проката пришли все лучшие качества и он рад, что все сложилось именно так.

По словам Синициной, приехать на Олимпийские игры и завоевать медаль — это все, к чему идет спортсмен всю свои жизнь. «Я очень горжусь и собой, и Никитой. Мы справились с этим», — отметила фигуристка.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в Пекине в личном турнире.