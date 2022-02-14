Американский журналист Дэйв Лиз отреагировал на решение CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую решили допустить до личного турнира.

В «Твиттере» проекта Лиза The Skating Lesson журналист сравнил историю Валиевой с другими спортсменками, отстранёнными за допинг.

«Мария Сотскова была забанена на 10 лет за диуретик. Андрея Радукан лишилась олимпийского золота из-за нурофена. Камила Валиева принимает запрещенное лекарство для сердца и получает разрешение для выступления на Олимпиаде. Олимпийское движение проиграло сегодня», — написал Лиз.

Напомним, CAS принял решение допустить Камилу Валиеву до личного турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка сможет завтра, 15 февраля, выступить с короткой программой.