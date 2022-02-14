Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган высказал мнение о решении Спортивного арбитражного суда допустить Камилу Валиеву до личного турнира одиночниц на Олимпиаде.

Слова Когана цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Фигурное катание».

«Рады решению CAS, благодарим за справедливое решение, которое говорит о том, что здравый смысл восторжествовал», — сказал Коган, добавив, что на долю Камилы пришлись тяжелые испытания и сейчас есть надежда, что фигуристка соберется и достойно откатается в личных соревнованиях.

По словам Когана, вопрос о том, может ли МОК обжаловать решение CAS — не предмет для разговора.

Напомним, CAS официально отклонил апелляции МОК, WADA и ISU и оставил в силе решение РУСАДА снять временное отстранение со спортсменки. В допинг-пробе Валиевой нашли следы триметазидина.