Сегодня выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне вынесла решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Приводим ниже полный текст решения CAS.

Выездная панель CAS отказывается наложить временное отстранение на российскую фигуристку Камилу Валиеву

Выездная панель Спортивного арбитражного суда вынесла решение в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой: апелляции, поданные Международным Олимпийским комитетом (МОК), Всемирным Антидопинговым агентством (ВАДА) и Международным союзом конькобежцев (ISU), отклонены.

Три Заявителя обжаловали решение, вынесенное Дисциплинарным комитетом РУСАДА от 9 февраля 2022 года, согласно которому временное отстранение, наложенное на Камилу Валиеву после обнаружения запрещенного вещества триметазидина в предоставленной ей пробе, было отменено, что позволило ей продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Апелляции были поданы в Выездную панель CAS в Пекине в пятницу, 11 февраля, и в субботу, 12 февраля (по пекинскому времени).

Три процедуры:

МОК против РУСАДА

ВАДА против РУСАДА

ISU против РУСАДА

рассматривались вместе одной панелью арбитров:

Президент: Фабио Иудика (Италия)

Арбитры: Джеффри Бенц (США), Весна Бергант Ракочевич (Словения)

Слушание прошло в формате видеоконференции офицерами CAS в Пекине, от 20:34 13 февраля 2022 до 2:10 14 февраля 2022.

Панель CAS вынесла следующее решение:

1) Юрисдикция выездной панели CAS в этом вопросе подтверждена, предварительные возражения, выдвинутые спортсменом и ОКР в этом отношении, отклонены

2) На основании очень ограниченного количества фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих правовых вопросов она решила, что временное отстранение спортсмена не должно применяться в связи со следующими исключительными обстоятельствами:

a) Спортсмен является «защищенной персоной» согласно Всемирному антидопинговому кодексу» (WADC);

b) В Антидопинговых правилах РУСАДА и ВАДК ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на находящихся под защитой лиц, в то время как в этих правилах есть конкретные положения о различных стандартах доказывания и более низких санкциях в случае защищенных лиц;

c) Комиссия рассмотрела фундаментальные принципы справедливости, соразмерности, степени вреда и баланса интересов между Заявителями и Спортсменом, который не дал положительного результата теста во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подвергается дисциплинарному расследованию по поводу положительной пробы, взятой в декабре 2021 года; в частности, Комиссия сочла, что недопущение спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред в данных обстоятельствах;

d) Комиссия CAS также подчеркнула наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Спортсмена, проведенного в декабре 2021 года, что помешало Спортсмену установить определенные юридические требования в свою пользу. При этом позднее уведомление не было ее ошибкой, в разгар зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

3) Панель пришла к выводу, что снятие временной дисквалификации было уместным.

Выездной панели CAS было предложено решить конкретный вопрос о том, следует ли временно отстранить спортсмена. Вынесений решения по существу этого дела, а также изучения правовых последствий, связанных с результатами командного зачета по фигурному катанию, не требовалось, так как такие вопросы будут рассматриваться в другом производстве.