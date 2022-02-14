Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова сделала чистый прогон короткой программы на тренировке накануне старта соревнований девушек-одиночниц на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает телеграм-канал «Матч ТВ. Фигурное катание», спортсменка выполнила прогон без ошибок, сделав двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Отметим, ранее фигуристка всегда исполняла в короткой программе каскад лутц-риттбергер (кроме этапа Гран-при во Франции), в этом сезоне с ним неоднократно возникали проблемы — фигуристка либо падала с первого прыжка, либо испытывала проблемы со скручиванием второго.

Напомним, короткая программа девушек на личном турнире одиночниц на Олимпиаде стартует завтра, 15 февраля, в 13:00 по московскому времени.