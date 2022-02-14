Российская фигуристка Камила Валиева ещё может быть дисквалифицирована за допинг, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда.

Сегодня, 14 февраля, выездная панель CAS вынесла решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. CAS признал правомерным снятие с неё временного отстранения, наложенного из-за положительной допинг-пробы.

Напомним, что Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Результаты проверки пробы стали известны лишь 8 февраля. Валиева была автоматически отстранена от соревнований РУСАДА, но быстро подала апелляцию и была оправдана. Международный Олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали данное решение, но CAS их апелляцию отклонил.

Однако это не значит, что с Валиевой полностью сняты все обвинения. Дело в том, что выездная панель CAS рассматривала исключительно вопрос её отстранения от соревнований. Арбитры пришли к выводу, что смысла в её немедленной дисквалификации нет, поскольку дело о нарушении антидопинговых правил продолжает изучаться другими органами. Вопрос отстранения Валиевой от состязания одиночников и пересмотр медалей в командном турнире по фигурному катанию CAS вообще не рассматривал.

Таким образом, теоретически Россию ещё могут лишить золота в командном турнире, а Валиеву — медали в соревнованиях одиночниц (если она её завоюет).