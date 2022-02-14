Российский хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух отреагировал на решение CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В своем «Инстаграме» Авербух выложил фото Валиевой и обрадовался решению суда.

«Вот что значит аккумулировать позитивную энергию! Более 2000 писем было под моим постом о Камиле и я благодарю каждого из вас за поддержку!», — написал Авербух, пожелав удачи и максимально сильных выступлений как Камиле Валиевой в личном турнире, так и Анне Щербаковой с Александрой Трусовой.

«Здорово, что самая сильная команда в мире, команда наших девочек, снова в сборе!», — добавил Авербух.

Напомним, CAS официально отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по поводу решения РУСАДА снять временное отстранение Камилы Валиевой. Полный текст решения доступен здесь.