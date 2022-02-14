Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в разговоре с NVsport прокомментировал решение выездной панели Спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Единственное, что могу сказать: здравый смысл и справедливость восторжествовали. Больше не хотел бы ничего добавлять», — заявил Горшков.

Напомним, что чемпионка России и Европы Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Результаты проверки пробы стали известны лишь 8 февраля. Валиева была автоматически отстранена от соревнований РУСАДА, но быстро подала апелляцию и была оправдана. Международный Олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали данное решение, но сегодня выездная панель CAS их апелляцию отклонила.

Также Горшков прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Олимпиаде-2022 в танцах на льду. Пара завоевала серебро по итогам сегодняшнего произвольного танца, уступив только Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону из Франции.

«Синицина и Кацалапов сегодня, на мой взгляд, показали свой лучший прокат в произвольном танце. По крайней мере, в этом сезоне. Просто молодцы!Справедливо ли серебро? Это вопрос судейский. Я никогда не комментирую, да и не имею права комментировать деятельность судей. Поэтому я оцениваю только выступление. Выступление было прекрасным».