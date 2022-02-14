Российская фигуристка Камила Валиева показала идеальный прогон короткой программы на тренировке перед стартом личного турнира одиночниц на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Информацию о прокате сообщает телеграм-канал журналиста Анатолия Самохвалова.

Фигуристка чисто исполнила короткую программу с тройным акселем, тройным флипом и каскадом из тройного лутца и тройного тулупа.

За полчаса до старта тренировки стало известно, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, WADA и ISU на снятие временного отстранения с Валиевой, которое выполнило РУСАДА.

Короткая программа женщин стартует завтра, 15 февраля, в 13:00 по московскому времени. Произвольные программы фигуристки покажут 17 февраля.