Трусова приземлила тройной аксель в прогоне короткой программы перед стартом Олимпиады

Российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы Александра Трусова с тройным акселем выполнила прогон короткой программы перед стартом Зимних Олимпийских играх 2022 года.

Как сообщает телеграм-канал «Матч ТВ. Фигурное катание», Трусова вновь пошла на исполнение тройного акселя в короткой программе и приземлила его, выехав в тройку. До этого Трусова на тренировках падала с этого элемента в прогоне. Затем у фигуристки шёл сольный тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.