Трусова приземлила тройной аксель в прогоне короткой программы перед стартом Олимпиады

Российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы Александра Трусова с тройным акселем выполнила прогон короткой программы перед стартом Зимних Олимпийских играх 2022 года.
Как сообщает телеграм-канал «Матч ТВ. Фигурное катание», Трусова вновь пошла на исполнение тройного акселя в короткой программе и приземлила его, выехав в тройку. До этого Трусова на тренировках падала с этого элемента в прогоне. Затем у фигуристки шёл сольный тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Напомним, короткая программа девушек на личном турнире одиночниц на Олимпиаде стартует завтра, 15 февраля, в 13:00 по московскому времени. Трусова получила в короткой программе 28-й стартовый номер, она выйдет на лед в 17:05 по мск.
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