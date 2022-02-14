Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине.

Слова Валиевой цитирует портал Sport24.

По мнению экс-фигуристки, допуск Валиевой — это локальный успех. Роднина обрадовалась, что Валиева сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде, по мнению эксперта, она должна справиться с короткой программой, которая пройдет завтра, 15 февраля.

«Думаю, даже если Валиева выиграет золото, то его надо будет еще отстоять в судах. Просто так медаль нам никто не оставит. Проблема, очевидно, есть», — сказала Роднина.

Напомним, ранее стало известно, что Камила Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. Информация вскрылась только после завершения командного турнира ОИ-2022.