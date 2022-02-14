Сегодня утром около 9 часов тысячи российских фанатов фигурного катания вздохнули с облегчением: Спортивный арбитражный суд разрешил Камиле Валиевой участвовать в Олимпиаде. Её дело о нарушении антидопинговых правил закрыто, а фигуристка оправдана…

… Или нет?

Мысли о том, что кошмар наконец-то закончился, сейчас преобладают в настроении болельщиков и экспертов. Валиева в спокойном режиме продолжает готовиться к короткой программе одиночниц и уже успела выдать идеальный прокат на тренировке.

Но всё же стоит предостеречь фанатов от преждевременной радости. Для Валиевой в будущем всё может обернуться ещё печальнее.

Когда был утвержден список арбитров, которые рассматривали дело Валиевой, пессимистичные граждане тут же затянули шарманку «шеф, всё пропало!». Наличие в списке американца Джеффри Бенца в их глазах автоматически означало предвзятость суда и желание показательно растерзать 15-летнюю девочку.

А итог оказался несколько иным. CAS вынес решение в пользу российской фигуристки, и это значит, что сборная сохранила золото в командном турнире, а Валиева может дальше участвовать в состязаниях.

Интересно, что при вынесении решения суд в том числе принял во внимание возраст фигуристки. Она попадает под категорию «защищённых лиц», и Антидопинговый кодекс в этом случае поднимает «стандарты доказывания» (то есть необходимые данные о признании вины спортсмена) и снижает строгость санкций.

Кроме того, во внимание было принято и вещество, обнаруженное в пробе Валиевой. Триметазидин не используется для улучшения результатов, и потому степень его пользы незначительна, как незначителен и уровень вреда для здоровья.

Также (что и вовсе стало сюрпризом) CAS учёл и несвоевременную проверку допинг-пробы. Уже известно, что Стокгольмская лаборатория, проверявшая пробу Валиевой, из-за карантина сотрудников, сообщила результаты проверки пробы от 25 декабря лишь 8 февраля. Не стоит искать в этом какой-то злой умысел и намеренное замалчивание ситуации до «нужного момента». Как известно, сотрудники не знают имён тех, чьи пробы они проверяют. У них на руках лишь цифровой код спортсмена, поэтому в Стокгольме просто не могли знать, что перед ними анализы, способные наделать так много шума на Олимпиаде.

Итак, возраст Валиевой, несвоевременное уведомление и невысокая степень вины стали решающими факторами в принятии решения. Однако считать историю оконченной пока рано.

Дело в том, что CAS даже не рассматривал вопросы дисквалификации Валиевой и лишения России золота в командном турнире фигуристок. Дело рассматривалось исключительно в контексте «МОК, ВАДА и ISU против РУСАДА». И на повестке стоял вопрос правомерности снятия с Валиевой временной дисквалификации.

Как и предполагал NVsport, из-за оперативности вопроса его было решено пока замять. Если бы Валиеву отстранили от состязаний, а затем российская сторона обжаловала решение и победила, то фигуристка безосновательно лишилась бы права побороться за золото.

Поэтому в CAS решили допустить Валиеву к соревнованиям, а затем уже рассматривать конкретное дело об этом несчастном триметазидине.

Это означает, что теоретически в будущем Россия ещё может быть лишена золота командного турнира, а Валиева – ещё и медали в состязаниях одиночниц (если, конечно, её завоюет).

И при рассмотрении этого дела уже не будет приниматься во внимание время обнаружения пробы или возраст фигуристки. Она будет рассматриваться не как «15-летняя девочка», а как профессиональная спортсменка (хотя возрастные поблажки всё ещё возможны).

Впрочем, учитывая несерьёзность нарушения, вполне возможен относительно удачный исход. Валиева может отделаться символическим месяцем наказания. Правда, в таком случае она лишится золота чемпионатов России и Европы, но её выступление на Олимпиаде останется в силе. При этом, поскольку путёвки на Игры не именные, вопрос правомерности её участия в Олимпиаде, не должен подниматься.

Впрочем, возможны и более строгие санкции (вплоть до лишения России золота Пекина) или наоборот, полное оправдание спортсменки. Продолжаем надеяться на лучшее. А Камиле желаем справиться с этой психологически непростой ситуацией и успешно выступить в турнире одиночниц!