Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с завоеванием серебряной награды Олимпийских игр в турнире танцевальных пар.

Видео того, как Медведева встречает тренерский штаб пары и самих фигуристов, появилось в официальном телеграм-канале Олимпийского комитета России.

Напомним, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили в личном турнире только паре из Франции — Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, установившим мировой рекорд. Третье место смогли занять фигуристы из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.