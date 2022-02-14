Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру Олимпиады в Пекине на фоне скандала с обнаружением положительной допинг-пробы.

Слова Винер цитирует портал Sport24.

«Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась», — отметила Винер, намекая на скандал в художественной гимнастике на летней Олимпиаде в Токио.

По мнению Винер, после предыдущего скандала дальше раздувать ситуацию не стали, и было принято взвешенное и правильное решение. «Я очень счастлива за девочку, тренеров и всю нашу страну», – сказала Винер.

Напомним, CAS отклонил апелляции WADA, ISU и МОК насчет снятия временного отстранения Камилы Валиевой от личного турнира.