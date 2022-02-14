11 футболисток женского «Зенита» получили приглашения в свои сборные, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В сборную России отправятся Екатерина Пантюхина, Лина Якупова, Юлия Гренко, Вера Симановская и Елизавета Лазарева. Они будут до 23 февраля проходить зимние сборы в Испании. Российская команда примет участие в международном турнире PINATAR Cup.

Там же в Испании до 23 февраля будет тренироваться Габриэла Гживиньска из сборной Польши.

Ксения Олексюк, Ника Белова и Наталья Трофимова будут проходить сбор в составе сборной до 19 лет в турецкой Анталии, с 14 по 23 февраля. Также в Анталии к сборной до 21 года присоединится Татьяна Дронова.

Любовь Овсянникова в составе сборной до 17 лет в те же даты будет готовиться к элитному отборочному раунду чемпионата Европы-2022.