Российская биатлонистка Ирина Казакевич получила возможность выступить в женском масс-старте на 12,5 километров на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Это произошло в связи с тем, что по состоянию здоровья Тандревольд завершила свои выступления на Олимпийских играх. В гонке преследования, которая прошла вчера, 13 февраля, биатлонистка потеряла сознание прямо после финиша, врачи запретили ей продолжать соревноваться далее.

Ирина Казакевич числилась первой запасной в списке участниц масс-старта, из-за снятия Тандревольд она поднялась в топ-30 и автоматически заменила норвежку.

До снятия Тандревольд на масс-старт были заявлены только две представительницы России — Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Масс-старт у женщин состоится в субботу, 19 февраля.