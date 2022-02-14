Одной из самых популярных игр среди любителей киберспорта остаётся League of Legends. В многопользовательскую игру жанра MOBA (сочетающего элементы стратегии и RPG) играют миллионы пользователей по всему миру. В октябре, по словам компании-производителя игры, аудитория активных игроков по всему миру достигла 180 миллионов человек.

Турниры по LoL проводятся практически нон-стоп в течение всего года. Портал play-score.com выделил восемь главных из них.

Чемпионат мира по LoL

Одно только название подразумевает значимость турнира. Да, это самый настоящий главный турнир по League of Legends, его победитель может смело называть себя лучшей командой сезона. На чемпионат мира попадают 24 лучшие команды, из которых 16 участвуют в групповом турнире.

Популярность чемпионат мира вызывает и у букмекеров. Когда делают прогнозы на Lol, большая их часть приходится на матчи чемпионата мира.

League of Legends Champions Korea

В Южной Корее игра League of Legends – практически как футбол в Бразилии, хоккей в Канаде или крикет в Индии. В южнокорейских колледжах даже вводят факультативные занятия по общей игровой стратегии.

В чемпионате Южной Кореи принимают участие десять сильнейших сборных. Одной из самых титулованных и известных команд страны считается T1.

Чемпионат Европы по League of Legends (LEC)

Но не стоит думать, что LoL – исключительно азиатская прерогатива. Чемпионат Европы по статусу не уступает корейскому чемпионату. LEC также проводится ежегодно и в нём тоже участвует 10 сильнейших команд.

Самой успешной командой в этом турнире считается G2 Esports. На её счету 8 трофеев.

Mid Season Invitational

Само название турнира говорит само за себя. Это промежуточный турнир между международными лигами и чемпионатом мира.

Пять крупнейших лиг отправляют на турнир 12 команд. MSI по популярности совсем немного уступает более «элитному» чемпионату мира. Ведь даже молодые команды могут добиться успеха и попасть в поле зрения фанатов. Лучшие игроки в MSI получают отличные перспективы для дальнейшего роста.

League of Legends Championship Series

Это лига, в которую входят команды из США и Канады. Изначальной его целью была подготовка североамериканцев для борьбы на равных с южнокорейскими командами. Десять лучших команд США и Канады сражаются на групповом этапе ради попадания на международные турниры.

В Америке LCS очень популярен — его стримы смотрят миллионы фанатов.

League of Legends Pro League (LPL) – Китай

Китай по любви к LoL недалеко ушёл от корейских соседей. В местной лиге участвует 12 команд, победитель турнира попадает на Mid Season Invitational.

Самой титулованной командой Китая (уже четыре трофея) является Edward Gaming. Китайские турниры многие считают особенными — благодаря нестандартным действиям участников во время «каток».

League of Legends Japan (LJL)

А где Китай и Корея, там и Япония. Японская лига была создана в 2014 году. При этом, в отличие от соседей, в ней участвуют всего восемь команд. С другой стороны, это повышает конкуренцию из-за плотности составов. Однако и здесь есть абсолютный фаворит. DetonatioN FocusMe завоевала уже 12 титулов и продолжает собирать трофеи.