Мужская сборная России по кёрлингу уступила сборной Швеции на групповом этапе турнира на Зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Матч прошел на арене «Акватикс Центр» и завершился со счетом 7:5 в пользу шведской команды.

Сборную России на Играх в Пекине представляют Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев (запасной).

Отметим, именно представители сборной Швеции являются действующими чемпионами мира по керлингу.

Это поражение стало для сборной России уже третьим в шести матчах. Команда пока делит четвертое место в турнирной таблице вместе с командами США и Швеейцарии. Следующий матч российских керлингистов запланирован на завтра, 15 февраля. В соперниках у России — сборная Норвегии.