Спортивный юрист, партнер в юридической фирме Schellenberg Wittmer Анна Козьменко выказалась о решении Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции МОК, ISU и WADA по снятию временного отстранения с Камилы Валиевой.

Слова Козьменко цитирует «Матч ТВ».

Юрист отметила, что представители Валиевой удовлетворены результатом, а также тем, что CAS рассмотрел все предоставленные аргументы надлежащим образом. В числе этих аргументов было то, что Валиева — защищённый спортсмен (ей нет 16 лет), а также позднее уведомление о результатах допинг-теста от лаборатории из Стокгольма.

«Камила сказала в конце слово. Ей его предоставили. Она в принципе держалась. Она спортсмен, боец. Держалась», — сказала Козьменко.