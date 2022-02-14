Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию СМИ о том, что питерский клуб ведет переговоры с московскими «Химками» о переходе голкипера Ильи Лантратова.

«Соответствует ли действительности информация о том, что «Зенит» ведет переговоры с «Химками» о переходе Лантратова? Нет», — ответил Медведев в разговоре с «РБ Спорт».

Контракт Лантратова с «Химками» действует до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.

Напомним, к красно-черным голкипер присоединился в июле 2019 года. В текущем сезоне Лантратов провел на поле 19 матчей и пропустил 31 мяч. Осенью он вызывался в сборную России, но на поле не вышел. На данный момент в составе «Зенита» играют голкиперы Станислав Крицюк и Михаил Кержаков.

За 18 туров РПЛ сезона-2021/20 «Химки» набрали 14 очков и располагаются на последнем месте турнирной таблицы.

Автор — Дарья Гаврилова