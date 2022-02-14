Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую допустили до личных соревнований.

Слова Губерниева прозвучали в прямом эфире «Матч ТВ». По мнению эксперта, не просто восторжествовала справедливость, а было принято вымученное решение.

«Нервотрепка приличная, желаю душевных сил команде Валиевой. Здорово, что наши доводы были оценены CAS», — отметил Губерниев, добавив, что теперь предстоит разобраться как запрещенное вещество попало в организм Валиевой, необходимо будет подготовить собственные доводы.

«Главное — мы увидим Валиеву на Олимпиаде, такие спортсменки принадлежат человечеству, это достояние планеты Земля», — сказал Губерниев.

Напомним, Камила Валиева сможет участвовать в личных соревнованиях, CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU на снятие временного отстранения с Камилы Валиевой на фоне положительного допинг-теста от декабря 2021 года.