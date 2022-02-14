Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, вероятнее всего, не будет подписывать новый контракт с сине-бело-голубыми. Как сообщает Metaratings.ru, футболист не готов к резкому понижению зарплаты, предусмотренному по новому договору.

Текущий контракт Оздоева действует до 30 июня 2022 года. По информации источника, игрока предложили московским клубам ЦСКА и «Динамо».

За команду в сезоне-2021/22 футболист провел на поле 5 матчей: четыре в РПЛ и один в Лиге Чемпионов, где отметился голом в ворота «Челси».

Напомним, полузащитник получил травму на первых минутах матча 1-го тура премьер-лиги с «Химками» (3:1), который состоялся в конце июля прошлого года. Позже у спортсмена было диагностировано растяжение связок коленного сустава. На восстановление ушло четыре месяца.

Оздоев играет за «Зенит» на протяжении четырех лет. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл шесть трофеев: трижды чемпионство в РПЛ, дважды Суперкубок России и Кубок страны. До этого хавбек защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Терека». Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.

Автор — Дарья Гаврилова