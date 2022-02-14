Исполком Международного Олимпийского комитета принял решение отказаться от проведения церемонии награждения фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

Информацию об этом сообщает телеграм-канал «РИА Новости Спорт».

Это связано с открывшимися данными по Камиле Валиевой, участницей сборной Олимпийского комитета России, и ее положительной допинг-пробой, сданной в декабре 2021 года. Сразу после завершения турнира церемонию награждения не провели, отложив ее на неопределенный срок.

Отмечается, что также не состоится церемония награждения медалями Олимпийских в женском одиночном катании, если Камила Валиева окажется в тройке призеров в личных соревнованиях.

Напомним, при этом CAS допустил Камилу Валиеву до личных соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине, отклонив апелляции по снятию временного отстранения спортсменки.