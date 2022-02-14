Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин поделился впечатлениями о встречах на поле с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Дзюба большой — не подлезешь к мячу. Меня неделю настраивали: не прижимайся к нему. Когда он прижимается к тебе — чувствует игрока спиной и ему проще развернуться. А когда не чувствует — хуже ориентируется, где защитник. А габаритами он, конечно, придавит. Пока я из-за плеча Дзюбы выглядывал, он меня рукой в сторону убрал и забил» — сказал Божин в разговоре с «Чемпионатом».

Спортсмен также отметил, что Дзюба самый неудобный нападающий из всех, против кого он играл.

На данный момент Божин встречался с Дзюбой в одном матче – в мае 2017 года. Тогда «Крылья» уступили «Зениту» 1:3, причём Дзюба забил уже на первой и восьмой минутах.