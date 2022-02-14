Международный Олимпийский комитет (МОК) потребовал от Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить спортсменке, занявшей 25-е место в короткой программе турнира одиночниц на Олимпиаде, выступить в произвольной, если в нее отберется россиянка Камила Валиева.

Информацию об этом опубликована на официальном сайте МОК.

Обычно в произвольную программу по регламенту проходят 24 спортсменки: по шесть фигуристок на каждую из четырех разминок. За бортом произвольной программы остаются 6 участниц, который показали самые слабые результаты.

Сегодня Спортивный арбитражный суд объявил о том, что Камила Валиева допущена до личного турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине, апелляции МОК, WADA и ISU на снятие временного отстранения фигуристки были отклонены.