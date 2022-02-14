Российская конькобежка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение Международного Олимпийского комитета отменить церемонии награждения фигуристов, в которых должна была или могла принять участие Камила Валиева.

Слова Журовой цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

«Я даже не сомневалась, что Валиеву не будут награждать на этой Олимпиаде. МОК не знает сейчас, как пойдет расследование», — сказала Журова, добавив, что МОК впервые в истории решил отказаться от проведения церемонии награждения, чтобы затем не было возмущения со стороны других спортсменов.

Напомним, Камила Валиева входила в состав команды ОКР, выигравшей командный турнир на Олимпиаде в Пекине, также ее допустили до личного турнира на ОИ.