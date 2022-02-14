Мужская сборная России по биатлону определилась с составом на эстафетную гонку 4 х 7,5 километров на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Как сообщает официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России, гонку в Пекине по решению тренерского штаба побегут Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Отметим, за бортом команды остался Даниил Серохвостов.

Гонка состоится завтра, 15 февраля, старт гонки назначен на 12:00 по московскому времени.

На Олимпиаде в Пекине у сборной России пока две бронзовых награды: в смешанной эстафете бронзу взяли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В гонке преследования бронзовую награду завоевал Эдуард Латыпов.