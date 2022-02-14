На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 15 февраля, состоится мужская биатлонная эстафета 4 х 7,5 километров.

Старт гонки был перенесен с 12:00 по мск на 9:30 по мск в связи с похолоданием в кластере Чжанцзякоу.

Сборную России в этой гонке по решению тренерского штаба представит четверка: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. В команду не попал Даниил Серохвостов.

В текущем сезоне спортсмены уже выигрывали мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону.

На Олимпиаде в Пекине у сборной России по биатлону пока две бронзовых награды: в смешанной эстафете бронзу взяли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В гонке преследования бронзовую награду завоевал Эдуард Латыпов.