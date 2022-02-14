Олимпийская чемпионка-2010 Юна Ким жёстко высказалась по поводу нарушения спортсменами антидопинговых правил.

«Спортсмен, употребляющий допинг, не имеет права участвовать в Играх. Этот принцип должен соблюдаться без исключений. Старания и мечты всех спортсменов должны быть равны», — написала Ким в Инстаграме.

Юна Ким не уточнила, о ком идёт речь, но, по всей видимости, она имела в виду российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Напомним, что чемпионка России и Европы Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Результаты проверки пробы стали известны лишь 8 февраля. Валиева была автоматически отстранена от соревнований РУСАДА, но быстро подала апелляцию и была оправдана. Международный Олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали данное решение, но сегодня выездная панель CAS их апелляцию отклонила.