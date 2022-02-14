Всемирное антидопинговое агентство выразило разочарование решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, что чемпионка России и Европы Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Результаты проверки пробы стали известны лишь 8 февраля. Валиева была автоматически отстранена от соревнований РУСАДА, но быстро подала апелляцию и была оправдана. Международный Олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали данное решение, но сегодня выездная панель CAS их апелляцию отклонила. Одним из аргументов стало то, что Валиева попадает под категорию «защищённых лиц» как несовершеннолетняя спортсменка.

В ВАДА отметили, что кодекс организации не допускает исключений для несовершеннолетних.

Также в организации обвинили РУСАДА, которое не отметило пробу Валиевой как приоритетную при проверке, поэтому с Стокгольмской лаборатории не знали, что её образец необходимо было протестировать до Олимпиады.